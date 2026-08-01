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SPLETNIK

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38-летняя Рианна снялась в белье и бриллиантах

38-летняя Рианна снялась в белье и бриллиантах

Рианна, которая менее года назад в третий раз стала мамой, поделилась в соцсетях новыми снимками из рекламной кампании своего бренда нижнего белья Savage X Fenty, где она позирует в чёрно-белом кружевном комплекте.

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