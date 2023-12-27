Социализм - человека поднимал, а капитализм - опускает?

ЭМИЛЬ ВАТМ

СССР - это маразматики у власти и бедность, как норма жизни. СССР - это лицемерие. При показном антизападничестве поездка за границу - это поощрение, а вещь из-за границы - небывалая удача. СССР - это одинаковость во всём. В одежде, в еде, в песнях, в мыслях. СССР - это дефицит и отсутствие всякого прогресса. СССР - это коммунальные квартиры, где одна кухня и один коридор на всех. Где слово сосед приобретает особый смысл. СССР - это запрет на выезд за границу, это тюрьма за валютные операции, это запрет на любую политическую деятельность вне рамок компартии. СССР - это запрет на частное предпринимательство. Запрет на частную собственность, как таковую. У человека нет и не должно быть ничего личного, своего. Человек принадлежит общественному, а не себе. СССР - это всепроникающая цензура и никакой свободы мнения и распространения информации. СССР - это постоянно враньё, серость и забитость. СССР - это пионерские линейки, комсомольские собрания, общественное порицание и осуждение. Унижение перед всеми, размывание и уничижение всякой индивидуальности. СССР - это повсеместный блат и вымогательства. СССР - это навязывание милитаризма и имперского сознания с самого раннего детства. СССР - это уравниловка. СССР - это отсутствие предметов личной гигиены. СССР - это убожество быта. СССР - это страх, чувство бессмысленности и абсурдности происходящего. СССР - это неуважение к личности. В школе, в институте, на работе - все официально домогаются до личного пространства человека. И это считается нормой. СССР - это пропаганда из каждого утюга, очереди и пустые прилавки. СССР - это постоянный страх перед войной. СССР - это пункт в анкетах "ставит личные интересы выше общественных". СССР - это подозрение ко всем кто выделяется. СССР - это невозможность читать, смотреть и слушать, что хочешь. СССР - это очередь за колбасой, где люди теряли сознание. СССР - это отношение к человеку, как к расходному материалу. СССР - это графа национальность. СССР - это беспросветность завтрашнего дня, имитация жизни, как таковой. Это жизнедеятельность. СССР - это ненависть к уму и любовь к станку. СССР - это въедливый антисемитизм спускаемый сверху, доходящий до последней коммунальной кухни. СССР - это унизительное отсутствие выбора во всём. СССР - это лизоблюдство и трепет перед начальником. Пресмыкание перед силой. СССР - это когда цель оправдывает средства. СССР - это противоположность свободы, как таковой. Отсутствие свободы передвижения, свободы совести, свободы мнения, свободы мысли. И постоянные декларации, собрания, парады, пламенные речи, шествия, планы, доски почёта, доски позора - огромные ширмы, прикрывающие истинную картину вещей. И ложь, ложь, ложь, ложь, ложь. И Главное, суть. СССР - это не автоматы с газировкой, а ГУЛАГ и 4 миллиона доносов. Человеконенавистнический режим, которому сегодня ставят памятники. я работаю инженером, и моё желание жить в свободной стране, и быть в ней не совковым быдлом, которое должно отстаивать в километровых очередях за элементарными вещами, и смотреть как шикарно живут завслад, дюректормагазин, тувуровед, барыги и спекулянты, и сросшиеся с ними властные дяди, которым они отстёгивают от своих спекулятивных барышей за крышевание, а быть гражданином, а не холопом, ждущим бесплатной халявы, холопом, который для выезда за границу должен пройти унизительную коммиссию из трёх долбоёбов, который валюты при выезде за границу получает сколько положено, столько, чтобы хватило на чашечку кофе и десяток шариковых ручек для презентов, холопом, который прибыв за границу, если отпустят, должен ходить только группой в цать человек в сопровождении кгбешника, холопом, который должен лизать жопу властям за “самую лучшую и самую справедливую”, идеологию, а если не нравится, то ты враг и диссидент, и даже твоим друзьям с тобой лучше не здороваться, увы, этот лохотрон, как и любая финансовая пирамида, призывающая терпеть временные трудности, ради грядущего торжества коммунизма, должен был когданибудь рухнуть, что и произошло, чему я очень рад