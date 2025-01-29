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Елизавета Туктамышева: «То, что Хендрикс пропускает ЧЕ – это потеря. Но хорошо, что все это случилось не в олимпийском сезоне»

«Мне кажется, в этому году у девушек борьба развернется между Ниной Пинзарроне из Бельгии и Кимми Репонд из Швейцарии.

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