Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Пэтриотический» финт ушами. После объятий с Зеленским Трамп вынужден искать благосклонности России

«Пэтриотический» финт ушами. После объятий с Зеленским Трамп вынужден искать благосклонности России

«Пэтриотический» финт ушами. После объятий с Зеленским Трамп вынужден искать благосклонности России Владимир Васильев: В США началось что-то вроде паники — Москва наносит мощные удары по Украине, да еще помогает Ирану Ирина Мишина На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Владимир Васильев Леонид Крутаков Свежая сенсация — Украина не получит от США лицензии на производство ракет для ЗРК «Patriot».

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