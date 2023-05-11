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Королевские манеры: 8-летняя дочь Кейт Миддлтон восхитила британцев

Королевские манеры: 8-летняя дочь Кейт Миддлтон восхитила британцев

В минувшую субботу, 6 мая, в Лондоне с большим размахом прошла церемония коронации Карла III. Унаследовавший трон после смерти любимой матери, Елизаветы II, принц Чарльз, официально стал королем Британии и главой Содружества, а его супруга Камилла – королевой-консортом.

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