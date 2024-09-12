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salekhard.online

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Выразили доверие. Тем, кто войдёт в новый состав местного парламента

Выразили доверие. Тем, кто войдёт в новый состав местного парламента

Горожане выбрали депутатов Думы Салехарда. По числу проголосовавших окружная столица вырвалась в лидеры по сравнению с другими муниципалитетами Ямала.

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