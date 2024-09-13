Экономист Беляев: россияне не откажутся от наличности из-за психологии

В ближайшем будущем россияне не откажутся от бумажных купюр, так как в человеческой психологии заложено желание иметь осязаемые ресурсы, которые можно потрогать руками, считает член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев.