Экономист Беляев: россияне не откажутся от наличности из-за психологии

В ближайшем будущем россияне не откажутся от бумажных купюр, так как в человеческой психологии заложено желание иметь осязаемые ресурсы, которые можно потрогать руками, считает член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
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