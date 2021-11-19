Пенсионера с простреленной головой нашли в ванной квартиры на Каменноостровском

Полицию вызвала соседка мужчины, сейчас устанавливают детали произошедшего. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 65-летнего пенсионера, которого нашли в квартире на Каменноостровском проспекте (дом № 81) с простреленной головой.