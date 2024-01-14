Шестилетний ребенок утонул в бассейне в Челябинске

В челябинском бассейне утонул маленький мальчик. Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла в субботу, 13 января, в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов областного центра.
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