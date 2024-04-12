Риелтор о подорожании участков на тюменских трактах: «Землю новую не производят»

Стоимость участков под Тюменью за год выросла на 40 %, а в некоторых случаях и на 70 %. С чем связан такой резкий рост и перестанет ли дорожать земля на тюменских трактах, «ФедералПресс» рассказала президент объединения риелторов Тюменской области Светлана Бабушкина:«Землю новую не производят, она заканчивается.