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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Балотелли может бесплатно перейти в «Коринтианс»

Балотелли может бесплатно перейти в «Коринтианс»

Марио Балотелли может бесплатно перейти в «Коринтианс». Руководство бразильского клуба уже дважды встречалось с агентами 33-летнего форварда, находящегося в статусе свободного агента.

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