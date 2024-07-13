В Самаре автобусы №№ 6. 50 и 170 ездят по-другому

Изменения связаны с работами на проспекте Кирова.В Самаре общественный транспорт изменил маршруты. Из-за дорожных работ на проспекте Кирова (на участке от Молодёжной до Ново-Садовой) автобусы №№ 6, 50 и 170 едут по временной схеме, сообщили в городском департаменте транспорта.