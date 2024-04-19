Спектакль «Гарри — мальчик, который выжил»

В основу спектакля легло продолжение романа-эпопеи Джон Роулинг о Гарри Поттере. События разворачиваются вокруг сына Гарри, Альбуса Северуса Поттера, который учится в школе «Хогвартс» и переживает непростые ситуации.
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