Бывший президент Бразилии приговорен к тюремному заключению

Бывший президент Бразилии арестован и приговорен к тюремному заключению. Фернандо Коллор, который возглавлял южноамериканскую страну с 1990 по 1992 год, был приговорен в 2023 году после того, как его признали виновным в коррупции.
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