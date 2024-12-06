Под видом «переговоров» США приготовили для России опасную ловушку – генерал Липовой

Liudmila Kosteley

Всё повторяется. В 1945г, когда Красная Армия уже была, на "шаг" от Победы. США и ЗАПАД боясь, что Европа станет Советской, они "поспешили помочь". А теперь историю переворачивают и это не самое главное. Ещё Г.К. Жуков сказал Сталину, чтобы не верил им и гнал всех до конца с континента. А вот теперь мы огребаем. Хотите снова через несколько лет, отражать новую войну? Никаких переговоров не может и быть. Идти до конца. А Восточную Европу, за которую ПОГИБЛИ НАШИ ВОИНЫ, ПУТЁМ ДОГОВОРОВ (1992 и 1997г) вернуть обратно. В 1945г было ПОСТАНОВЛЕНИЕ, что это "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ." Почему РОССИЯ всё время ПРОЩАЕТ ВРАГАМ НАШИ ТЕРРИТОРИИ. Вот освободили СИБИРЬ от ОРДЫ и ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПУ,сколько раз спасали, столько людей потеряли. И этим ещё не закончится. ДАЙ БОГ, чтобы ЭТА была ПРАВДА-"ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА". И с кем вы (РФ) собираетесь ДОГОВАРИВАТЬСЯ? С теми, кто и начал и эту войну. Пусть убираются к себе домой и дружите с ними через ОКЕАН.