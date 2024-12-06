Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Под видом «переговоров» США приготовили для России опасную ловушку – генерал Липовой

России крайне опасно соглашаться на предлагаемую США заморозку, которая выльется в перевооружение ослабленной Украины.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
Всё повторяется. В 1945г, когда Красная Армия уже была, на &quot;шаг&quot; от Победы. США и ЗАПАД боясь, что Европа станет Советской, они &quot;поспешили помочь&quot;. А теперь историю переворачивают и это не самое главное. Ещё Г.К. Жуков сказал Сталину, чтобы не верил им и гнал  всех до конца с континента. А вот теперь мы огребаем. Хотите снова через несколько лет, отражать новую войну? Никаких переговоров не может и быть. Идти до конца. А Восточную Европу, за которую ПОГИБЛИ НАШИ ВОИНЫ, ПУТЁМ ДОГОВОРОВ (1992 и 1997г) вернуть обратно. В 1945г было ПОСТАНОВЛЕНИЕ, что это &quot;ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ.&quot; Почему РОССИЯ всё время ПРОЩАЕТ ВРАГАМ НАШИ ТЕРРИТОРИИ. Вот освободили СИБИРЬ от ОРДЫ и ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПУ,сколько раз спасали, столько людей потеряли. И этим ещё не закончится. ДАЙ БОГ, чтобы ЭТА была ПРАВДА-&quot;ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА&quot;. И с кем вы (РФ) собираетесь ДОГОВАРИВАТЬСЯ? С теми, кто и начал и эту войну. Пусть убираются к себе домой и дружите с ними через ОКЕАН.
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4 час.
Valentina Garmuviene
Такие журналисты ,генералы и прочие паникёры вероятно не слышали или не услышали президента РФ Путина ! Он постояно говорит о том ,что переговоры или другие заморозки , будут приниматься только на условиях России! Чего ещё непонятно !
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4 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
СЛУШАТЬ США...ПУТЬ В АД......
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