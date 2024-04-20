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Дзен Дневник

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Как одеться в стиле 90-х: тренды, вернувшиеся в моду

Как одеться в стиле 90-х: тренды, вернувшиеся в моду

Когда речь заходит о моде 90-х, это понятие у многих вызывает неоднозначные чувства. Как правило, на ум сразу же приходят джинсы с низкой посадкой, скандально короткие топы, обилие блесток, броские чокеры на шеях, кроссовки на массивной платформе и прочие вещи, которые хороши в подростковом возрасте, но совершенно не хочется вытаскивать их из прошлого, чтобы интегрировать […] Сообщение Как одеться в стиле 90-х: тренды, вернувшиеся в моду появились сначала на Дзен дневник.

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