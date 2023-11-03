Кто травит собак в аэропорту Сочи: дворняги умирают на глазах пассажиров в страшных муках

Z Muliphein

Изониазид... Время решает всё. Ветеринара может не оказаться рядом. Поэтому прямо хоть с собой носи: витамин B6 (пиридоксин, катализатор синтеза ГАМК в организме) - потому что изониазид его связывает химически. И плюс ещё - пирацетам (аналог ГАМК) - это вещество необходимо для нормального функционирования нервной ткани, и его начинает катастрофически не хватать при отравлении. Вообще, на поверку, владельцы собак чаще всего оказываются абсолютно не готовы к такому. Это я на себе ощутила. А если бы раньше просветилась на тему отравлений и антидотов, может, и спасла бы свою