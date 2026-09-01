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Фонбет Кубок России. «Акрон» примет «Локомотив», «Факел» против «Краснодара», «Ростов» сыграет с ЦСКА

1 сентября « Акрон » примет « Локомотив » в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, « Факел » встретится с « Краснодаром », « Ростов » сыграет с ЦСКА .

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