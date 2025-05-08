В ГД призвали запретить россиянам ставить рамки номеров с нецензурной лексикой

В России предложили запретить ставить рамки номеров с нецезнурной бранью. С подобной инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, которая направила обращение начальнику ГАИ Михаилу Черникову, пишет РИА Новости.
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