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Царьград

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Выборы в Германии. Мерц получил удар: Но России не нужно радоваться - Камкин

Выборы в Германии. Мерц получил удар: Но России не нужно радоваться - Камкин

В России уже началось ликование по поводу крупнейшей победы правой партии «Альтернатива для Германии» на земельных выборах в Саксонии, где она набрала более 40 процентов голосов.

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