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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft добавит в Windows 11 новую функцию, которая улучшит работу игр. Ее уже нашли ...

Microsoft добавит в Windows 11 новую функцию, которая улучшит работу игр. Ее уже нашли ...

Microsoft добавит в Windows 11 новую функцию, которая улучшит работу игр. Ее уже нашли в тестовой сборкеMicrosoft разрабатывает специальную функцию для Windows 11, базирующуюся на искусственном интеллекте, которая позволит повысить качество изображения и FPS в играх.

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