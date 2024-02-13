Microsoft добавит в Windows 11 новую функцию, которая улучшит работу игр. Ее уже нашли в тестовой сборкеMicrosoft разрабатывает специальную функцию для Windows 11, базирующуюся на искусственном интеллекте, которая позволит повысить качество изображения и FPS в играх.