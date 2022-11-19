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Джокович о физических проблемах в матче с Медведевым: «Не хочу вдаваться в подробности, потому что не считаю нужным этим делиться. Зачем?»

21-я ракетка мира Новак Джокович высказался о физических проблемах, с которыми столкнулся на итоговом турнире в матче против Даниила Медведева.

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