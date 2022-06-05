Отмена масочного режима, загадочные киоски, романтический автоугон: новости недели

Отмена масочного режима, загадочные киоски, романтический автоугон: новости недели

Возвращение коммуниста в Думу, появление главы перед народом: политика в УссурийскеМай в Уссурийске определенно запомнится возвращением мандата депутату-коммунисту Максиму Петруку после истории с продажей автомобиля.

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