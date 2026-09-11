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Как еда влияет на настроение при осенней хандре, объяснил профессор-невролог

Как еда влияет на настроение при осенней хандре, объяснил профессор-невролог

С наступлением холодов все чаще хочется сладостей или выпечки. Но любимые лакомства дают лишь короткий всплеск радости, который затем сменяется еще большей усталостью.

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