Как еда влияет на настроение при осенней хандре, объяснил профессор-невролог

С наступлением холодов все чаще хочется сладостей или выпечки. Но любимые лакомства дают лишь короткий всплеск радости, который затем сменяется еще большей усталостью.
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