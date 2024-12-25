10 полезных фасованных пищевых продуктов

Наверняка вам приходилось слышать такой совет: избегайте фасованных и полуготовых продуктов. Да, большинство продуктов, прошедших определенную подготовку, не самым лучшим образом сказываются на нашем здоровье, но и среди них есть исключения.
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