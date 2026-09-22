Что не должно постоянно лежать в багажнике: ревизия, после которой машина перестала пахнуть и стала безопаснее

Иногда кажется, что багажник автомобиля создан для того, чтобы хранить там всё, что жалко выбросить или лень занести домой.
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