Зрители нашли в фильме "Москва слезам не верит" ляп с сумкой и продуктами

На этот раз в поле зрения зрителей попала сумка главной героини и метаморфозы с ее содержимым.Внимательные зрители нашли очередной киноляп в оскароносном фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".
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