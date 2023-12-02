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Царьград

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Зрители нашли в фильме "Москва слезам не верит" ляп с сумкой и продуктами

Зрители нашли в фильме "Москва слезам не верит" ляп с сумкой и продуктами

На этот раз в поле зрения зрителей попала сумка главной героини и метаморфозы с ее содержимым.Внимательные зрители нашли очередной киноляп в оскароносном фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

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