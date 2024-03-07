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RT Russia

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Кириенко: более 2000 участников Фестиваля молодёжи поедут в регионы России

Кириенко: более 2000 участников Фестиваля молодёжи поедут в регионы России

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что свыше 2 тыс. иностранных участников Всемирного фестиваля молодёжи в настоящий момент отправляются в российские регионы, включая новые субъекты России.

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