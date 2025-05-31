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Риелтору, призывавшей выходить замуж за бойцов СВО ради «гробовых», придется работать уборщицей

Риелтору, призывавшей выходить замуж за бойцов СВО ради «гробовых», придется работать уборщицей

Такое решение принял Суд Октябрьского района города Томска по обвинению в возбуждении ненависти или вражды, а также в унижении человеческого достоинства.

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Комментарии
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СД
Светлана Дубович
Убирать туалеты,пожизненно.
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7 час.
Silver Kont
Её место у параши на зоне, никаких административных наказаний! Только реальный срок на зоне!
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8 мин.
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