В России могут отключить до 70 процентов дорожных камер

О приближении к дорожной камере водителей должен предупреждать специальный знак или информационный щит, а сами приборы не могут располагаться ближе чем за километр друг от друга в черте населенных пунктов и не ближе пяти километров за городом.
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