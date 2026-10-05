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Metro новости

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Женское здоровье не ждёт «подходящего момента»

Женское здоровье не ждёт «подходящего момента»

Когда у женщины хорошее самочувствие, довольно часто она для себя делает вывод, что с её здоровьем всё в порядке.

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