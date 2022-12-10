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Шеми Оджелей получил травму ноги в бесконтактной ситуации

Форвард «Виртуса» Шеми Оджелей получил травму ноги в бесконтактной ситуации во время матча Евролиги против «Олимпиакоса» (71:117).

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