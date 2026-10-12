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Царьград

7 648 подписчиков

Легендарная Клаудиа Шиффер показала отличную для 56 лет фигуру, отдыхая на пляже

Легендарная Клаудиа Шиффер показала отличную для 56 лет фигуру, отдыхая на пляже

В последние годы модель развивает собственные бренды, а также берётся за кино- и артпроекты.56-летняя Клаудиа Шиффер опубликовала недавние снимки, которые вызвали бурю комплиментов от подписчиков.

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