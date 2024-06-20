Речные электросуда перевезли по Москве-реке около 900 тыс. пассажиров — Собянин

Мэр подвел итоги первого года работы речных электросудовГод назад в Москве были запущены регулярные речные электросуда, которые за это время совершили более 35 тысяч рейсов и перевезли около 900 тысяч пассажиров.
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