Россиянка Светлана Фрайжи, пропавшая в Армении, покинула территорию республики 14 октября. Об этом журналистам РИА Новости сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел страны Нарек Саркисян.
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