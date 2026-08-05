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Царьград

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Москва отметила 70-летие Дня строителя интерактивными инсталляциями

Москва отметила 70-летие Дня строителя интерактивными инсталляциями

Москва отмечает 70-летие Дня строителя с интерактивными инсталляциями. Глава департамента Владислав Овчинский рассказал о художественных композициях и развлекательных аппаратах на городских площадках, которые будут доступны весь август.

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