Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев о теракте в Крыму и стрельбе в Дагестане: Ублюдки из США поставляют ракеты с кассетным зарядом бандеровцам и помогают навести их на цель.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев о теракте в Крыму и стрельбе в Дагестане
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
🥲😡😡😡
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9 час.
VG
Vasily Golov
Крутые на словах.На деле гуманисты.МЫ НЕ ТАКИЕ ,КАК ОНИ!Они этим пользуются.Безнаказанность приводит к росту деяний Их.
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7 час.
W
Walery
Если стране не нравится СМЕРШ... тогда по всему пришло время Чрезвычайного Трибунала с правом реализации смертной казни! В РФ после 90-х агентура из за рубежа чувствует себя как на курортах.
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2 час.
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