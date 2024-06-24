Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев о теракте в Крыму и стрельбе в Дагестане

Крутые на словах.На деле гуманисты.МЫ НЕ ТАКИЕ ,КАК ОНИ!Они этим пользуются.Безнаказанность приводит к росту деяний Их.

W

Walery

Если стране не нравится СМЕРШ... тогда по всему пришло время Чрезвычайного Трибунала с правом реализации смертной казни! В РФ после 90-х агентура из за рубежа чувствует себя как на курортах.