По словам врача, три-четыре чашки в день могут помочь людям с жировым гепатозом избежать цирроза В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников высказался о пользе кофе и назвал категорию людей, которым стоит употреблять этот напиток в повышенном объеме.
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