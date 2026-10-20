По словам врача, три-четыре чашки в день могут помочь людям с жировым гепатозом избежать цирроза В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников высказался о пользе кофе и назвал категорию людей, которым стоит употреблять этот напиток в повышенном объеме.