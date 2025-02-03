Где обитает амурский тигр и сколько особей осталось

Амурский тигр: описание Как выглядит Где обитает Чем питается Образ жизни Сколько амурских тигров осталось Интересные факты Амурский тигр: описание Фото: Ondrej Prosicky/Shutterstock/FOTODOM В разных регионах России его называют по-разному: уссурийский, алтайский, сибирский, приморский Амурский тигр — это один из наиболее редких видов тигров.