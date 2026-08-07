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FiNE NEWS

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Мишустин и Пашинян коротко пообщались перед заседанием в Киргизии

В городе Чолпон-Ате, Киргизия, 6 августа премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян провели короткую беседу перед началом расширенного заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).

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