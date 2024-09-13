Маск о словах Путина про участие НАТО в конфликте: у меня плохое предчувствие

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине, если Киеву разрешат наносить удары западным оружием по российской территории.
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