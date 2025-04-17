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От клопа до царя зверей: каковы на вкус самые экстремальные блюда

От клопа до царя зверей: каковы на вкус самые экстремальные блюда

www.globallookpress.com/Chris Humphrey/dpa Почему в Мексике так любят хрустеть насекомыми? Зачем в Китае собирают муравьиные яйца и готовят траву, вынутую из бычьих желудков? Об этом рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.

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