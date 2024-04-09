Секс исцеляющий: от каких болезней лечит интимная близость

Согласно статистике, женатые мужчины и женщины живут дольше одиноких. Изучая этот феномен, ученые пришли к выводу, что немаловажную роль в увеличении продолжительности жизни играют регулярные интимные отношения у людей, состоящих в парах.
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