Будет вкусно
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Будет вкусно

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  • Виктор Коряцкий
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Мало того, что эти блины из манки, так еще и жарятся только с одной стороны

Мало того, что эти блины из манки, так еще и жарятся только с одной стороны

Марокканские блинчики “багрир” Со своими приключениями в последние дни, я совсем забыла, что скоро же Масленица! А у меня так много есть классных рецептов разных блинчиков! Например, сегодня хочу поделиться с вами блинами, с которыми мы познакомились в Марокко в 2013 году.

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Татьяна Маркелова
Дрожжи и разрыхлитель одновременно - зачем?🤔
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17 час.
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