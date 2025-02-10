Мало того, что эти блины из манки, так еще и жарятся только с одной стороны

Марокканские блинчики “багрир” Со своими приключениями в последние дни, я совсем забыла, что скоро же Масленица! А у меня так много есть классных рецептов разных блинчиков! Например, сегодня хочу поделиться с вами блинами, с которыми мы познакомились в Марокко в 2013 году.