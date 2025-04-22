У жителей Северского района задним числом забирают дома и участки, купленные на законных основаниях

У жителей Северского района задним числом забирают дома и участки, купленные на законных основанияхМногодетная семья Инны Цыганец из поселка Ильского в Северском районе Кубани приобрела участок под строительство дома на улице Петра Великого еще в 2019 году.
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