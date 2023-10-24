Реалити-шоу "Игра в кальмара". Когда оно выйдет, где его смотреть и что там будет?

Во время съемок реалити по мотивам нашумевшего сериала даже пострадали несколько человек Стриминговый сервис Netflix выложил полноценный трейлер реалити-шоу "Игра в кальмара", которое сняли по мотивам известного одноименного сериала.
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