Донская Госавтоинспекция проводит мероприятие «Безопасные весенние дороги»

С 15 марта по 5 апреля в рамках областного оперативно-профилактического мероприятия «Безопасные весенние дороги», в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в период каникул сотрудники Госавтоинспекции проведут комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения, безопасного перехода проезжей части, недопустимости управления транспортными средствами несовершеннолетними.