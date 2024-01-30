Эксперты рассказали о способах экономии на потреблении электричества в квартирах

Доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования экономического факультета Государственного университета просвещения Михаил Лавров 30 января рассказал «Известиям», как сэкономить на потреблении электричества в квартирах.
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