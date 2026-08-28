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Шедевры на все времена: 10 советских фильмов 70-x с наивысшими зрительскими оценками

Шедевры на все времена: 10 советских фильмов 70-x с наивысшими зрительскими оценками

В 70-x годах прошлого века советский экран выдал небывалую концентрацию сильного кино — от тонких камерных драм и лирических сказок до острых комедий и глубоких притч.

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