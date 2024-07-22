Красавица-невеста и жених-весельчак: Ольга Картункова выдала замуж дочь

2 года назад Ольга Картункова женила сына Александра, а накануне в семье 46-летней актрисы произошло очередное важное событие.
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